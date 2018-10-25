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Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +11

Новости » Общество    25.10.2018 - 08:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь, температура днем до +7

Погода на сегодня: 25 октября 2018 на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха прогреется от +4 до +11. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем от +5 до +8. Ночью в западных областях - от +1 до +4.

На севере дожди, температура днем от +4 до +7, ночью от +1 до +4. В центре также ожидаются осадки, днем от +6 до +8, ночью от +2 до +4.

В восточных регионах также пройдут дожди, дневная температура составит от +6 до +9, ночью от +3 до +5.

На юге небольшой дождь, днем от +9 до +11, ночью от +4 до +6. В Крыму синоптики также прогнозируют дожди, днем до +11, ночью - до +8.

Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +11Фото: прогноз на 25 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 25 октября, дожди, днем от +5 до +7, ночью от +2 до +4. Ветер западный, 7-12 м/сек.

Погода на сегодня: в Украине дожди, местами снег, температура до +14
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