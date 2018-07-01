Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +30

В столице сегодня днем от +14 до +16

Погода на сегодня: 1 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе Украины завтра ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +14 до +20. На севере завтра также пройдут дожди, днем от +14 до +21, в центральной части также ожидается дождь и от +19 до +25. На востоке также пройдут дожди, дневная температура от +28 до +30. На юге дожди, днем от +23 до +29, в Крыму дождь и до +28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +14 до +16, ночью от +10 до +12. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: прогноз на 1 июля (meteo.gov.ua)