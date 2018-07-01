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Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +30

НовостиОбщество    01.07.2018 - 10:00
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

В столице сегодня днем от +14 до +16

Погода на сегодня: 1 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе Украины завтра ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +14 до +20. На севере завтра также пройдут дожди, днем от +14 до +21, в центральной части также ожидается дождь и от +19 до +25. На востоке также пройдут дожди, дневная температура от +28 до +30. На юге дожди, днем от +23 до +29, в Крыму дождь и до +28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +14 до +16, ночью от +10 до +12. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: прогноз на 1 июля (meteo.gov.ua)

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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