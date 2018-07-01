Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +30

У столиці сьогодні вдень від +14 до +16

Погода на сьогодні: 1 липня 2018 року на всій території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході України завтра очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +14 до +20. На півночі завтра також пройдуть дощі, вдень від +14 до +21, у центральній частині також очікується дощ і від +19 до +25. На сході також пройдуть дощі, денна температура від +28 до +30. На півдні дощі, вдень від +23 до +29, у Криму дощ і до +28.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +14 до +16, вночі від +10 до +12. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: прогноз на 1 липня (meteo.gov.ua)