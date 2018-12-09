Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +11

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве будет дождливо, температура до +3

Погода на сегодня: 9 декабря 2018 на территории Украины ожидаются дожди со снегом, температура воздуха днем от +1 до +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе дожди со снегом, температура воздуха днем от +2 до +5, ночью от -2 до +1. В северных областях дожди с мокрым снегом, днем от +1 до +3, ночью от +1 до -4. В центре тоже пройдут дожди со снегом, днем от +1 до +3, ночью от -2 до +2.

На востоке тоже будет дождливо, днем от +1 до +4, ночью от 0 до -6. На юге ожидаются дожди, температура днем от +4 до +8, ночью от -1 до +5. В Крыму днем от +9 до +11, ночью от +2 до +4.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 декабря пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1. Ветер северный, 5-10 м/сек.