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Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +11

Новини » Суспільство    09.12.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +11
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощитиме, температура до +3

Погода на сьогодні: 9 грудня 2018 на території України очікуються дощі зі снігом, температура повітря вдень від +1 до +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі зі снігом, температура повітря вдень від +2 до +5, вночі від -2 до +1. У північних областях дощі з мокрим снігом, вдень від +1 до +3, вночі від +1 до -4. В центрі теж пройдуть дощі зі снігом, вдень від +1 до +3, вночі від -2 до +2.

На сході теж дощитиме, вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -6. На півдні очікуються дощі, температура вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +5. У Криму вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4.

Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +11

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1. Вітер північний, 5-10 м/с.

 

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Новини України Гідрометцентр
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