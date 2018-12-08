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Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями зі снігом, температура до +7

Новини » Суспільство    08.12.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями зі снігом, температура до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 8 грудня 2018 на території України очікуються дощі, місцями зі снігом, на сході та півдні без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі, температура повітря вдень від +1 до +5, вночі від -2 до +1. У північних областях дощі з мокрим снігом, без опадів, тільки в Сумській області, вдень від -2 до +1, вночі від -2 до -9. В центрі теж пройдуть дощі зі снігом, вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -8.

На сході без опадів, вдень від 0 до -2, вночі від -3 до -8. На півдні хмарно з проясненнями, температура вдень від 0 до +7, вночі від -2 до -5. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -2 до -4.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями зі снігом, температура до +7

Фото: погода в Україні 8 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6. Вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями зі снігом, температура до +7

Фото: погода в Києві та області

 

У Києві завтра очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця
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