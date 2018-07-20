Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +31

В Киеве днем ожидается гроза, температура от +25 до +27

Погода на сегодня: 20 июля 2018 года во всех областях Украины ожидаются грозовые дожди, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +23 до +27. На севере также пройдут дожди, днем от +23 до +26, в центральной части от +25 до +27. На востоке дневная температура от +25 до +27, грозы. На юге дожди с грозами, днем от +25 до +31, в Крыму до +28.

Фото: прогноз на 20 июля

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +24 до +26, ночью от +16 до +18.