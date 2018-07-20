Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +31

У Києві вдень очікується гроза, температура від +25 до +27

Погода на сьогодні: 20 липня 2018 року в усіх областях України очікуються грозові дощі, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

за прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +23 до +27. На півночі також пройдуть дощі, вдень від +23 до +26, у центральній частині від +25 до +27. На сході денна температура від +25 до +27, грози. На півдні дощі з грозами, вдень від +25 до +31, у Криму до +28.

Фото: прогноз на 20 липня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +24 до +26, вночі від +16 до +18.