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Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +35

НовостиОбщество    28.06.2018 - 10:00
Фото: в Украине пройдут дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине пройдут дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +28 до +30

Погода на сегодня: 28 июня 2018 года практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +22 до +28. На севере днем от +27 до +30, в центральной части от +29 до +33. На востоке пройдут дожди с грозами, дневная температура от +31 до +35. На юге днем от +28 до +35, в Крыму до +34 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 28 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +28 до +30, ночью от +18 до +20. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают о дождях и грозах Украине
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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