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Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +35

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 10:00
Фото: в Україні пройдуть дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні пройдуть дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +28 до +30

Погода на сьогодні: 28 червня 2018 року практично на всій території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +22 до +28. На півночі вдень від +27 до +30, у центральній частині від +29 до +33. На сході пройдуть дощі з грозами, денна температура від +31 до +35. На півдні вдень від +28 до +35, у Криму до +34 і без опадів.

Фото: прогноз погоди на 28 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +18 до +20. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про дощі і грозах Україні
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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