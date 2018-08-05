Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +32

В Киеве ожидается слабый дождь с грозой

Погода на сегодня: 5 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории - переменная облачность.

В Николаевской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и АР Крым днем температура воздуха до +32. В остальных областях температура днем от +27 до +31, ночью от +16 до +21.

Фото: прогноз погоды на 5 августа (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня ночью от +19 до +21, днем от +28 до +30. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью и днем в Киеве ожидается слабый дождь с грозой.

Фото: погода в Киеве и области (meteo.gov.ua)