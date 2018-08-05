Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +32
У Києві очікується слабкий дощ з грозою
Погода на сьогодні: 5 серпня у західних, північних і в більшості центральних областей очікуються грози. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Прогноз погоди в регіонах на сьогодні
За прогнозами українських синоптиків, місцями пройдуть дощі з грозами, на решті території - мінлива хмарність.
У Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та АР Крим вдень температура повітря до +32. У решті областей температура вдень від +27 до +31, вночі від +16 до +21.
Фото: прогноз погоди на 5 серпня (meteo.gov.ua)
Погода у Києві на сьогодні
У столиці сьогодні вночі від +19 до +21, вдень від +28 до +30. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується слабкий дощ з грозою.
Фото: погода в Києві та області (meteo.gov.ua)