Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +32

У Києві очікується слабкий дощ з грозою

Погода на сьогодні: 5 серпня у західних, північних і в більшості центральних областей очікуються грози. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, місцями пройдуть дощі з грозами, на решті території - мінлива хмарність.

У Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та АР Крим вдень температура повітря до +32. У решті областей температура вдень від +27 до +31, вночі від +16 до +21.

Фото: прогноз погоди на 5 серпня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вночі від +19 до +21, вдень від +28 до +30. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується слабкий дощ з грозою.

Фото: погода в Києві та області (meteo.gov.ua)