Погода на сегодня: в большинстве областей Украины дожди и грозы, температура до +31

В Киеве днем от +23 до +25

Погода на сегодня: 23 июля 2018 года в большинстве областей Украины ожидаются дожди, возможны грозы, на юге страны и, местами, на востоке сухо и без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем от +22 до +29. На севере днем от +23 до +26, в центральной части от +24 до +27. На востоке преимущественно без осадков, дневная температура от +28 до +31. На юге без осадков, днем от +28 до +31, в Крыму температура поднимется до +30.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +23 до +25, ночью от +16 до +18.