Погода на сьогодні: в більшості областей України очікуються дощі та грози, температура до +31

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 23 липня 2018 року в більшості областей України очікуються дощі, можливі грози, на півдні країни і, місцями, на сході сухо і без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень від +22 до +29. На півночі вдень від +23 до +26, у центральній частині від +24 до +27. На сході переважно без опадів, денна температура від +28 до +31. На півдні без опадів, вдень від +28 до +31, у Криму температура підніметься до +30.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +23 до +25, вночі від +16 до +18.