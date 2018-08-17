Погода на сегодня: на большей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура до +35

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 17 августа 2018 года на западе, севере и в центре Украины ожидаются дожди с грозами, всей на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура от +25 до +28 градусов, ночью до +17. На севере Украины также ожидаются дожди с грозами, температура от +26 до +30 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях дожди и грозы, температура воздуха от +28 до +34 днем и до +20 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +31 до +35, ночью - до +22 градусов. На юге солнечно, днем от +31 до +35, ночью - до +23, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +34, ночью до +23.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди с грозами, температура днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +17 до +19.