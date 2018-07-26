Погода на сегодня: на большей территории Украины дожди, температура до +31

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы

Погода на сегодня: 26 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, на юге страны без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +24 до +29 градусов, ночью до +18. На севере страны сегодня днем также дожди с грозами, ожидается от +26 до +29 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях также дожди и грозы, от +27 до +29 днем и до +18 ночью. В восточных областях ожидаются дожди, дневная температура от +26 до +30, ночью - до +19 градусов. На юге осадков сегодня не ожидается, днем от +29 до +31, ночью - до +20, в Крыму температура поднимется до +31, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +17 до +19.