Погода на сегодня: на большей территории Украины дожди, температура до +32

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы

Погода на сегодня: 24 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, на юге страны и, местами, на востоке без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +22 до +25 градусов, ночью до +17. На севере страны сегодня днем также дожди с грозами, ожидается от +23 до +26 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях также дожди и грозы, от +25 до +29 днем и до +19 ночью. В восточных областях местами ожидаются дожди, дневная температура от +27 до +29, ночью - до +21 градусов. На юге осадков сегодня не ожидается, днем от +27 до +32, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +32 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы, днем ожидается от +23 до +25 градусов тепла, ночью от +17 до +19.