Погода на сьогодні: на більшій території України дощі, температура до +32

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози

Погода на сьогодні: 24 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, на півдні країни і, місцями, на сході без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +22 до +25 градусів, вночі до +17. На півночі країни сьогодні вдень також дощі з грозами, очікується від +23 до +26 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях також дощі і грози, від +25 до +29, вдень до +19 вночі. У східних областях місцями очікуються дощі, денна температура від +27 до +29, вночі - до +21 градусів. На півдні опадів сьогодні не очікується, вдень від +27 до +32, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +32 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла, вночі від +17 до +19.