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Погода буде цікавою. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 14 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 травня, погода в Україні буде доволі нестандартною. Зокрема, у південних регіонах буде найхолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні в Україні буде цікава неординарна погода. Бо найхолоднішою частиною несподівано виявиться південна, там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +10...+14 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, найтепліше буде на заході України - +15...+22 градусів та на сході - +13....+17.

"У центральних областях очікується +12...+15 градусів. На півночі України протягом дня передбачається +11...+14 градусів", - зазначила Діденко.

Чи будуть дощі

У більшості областей України 14 травня опадів не передбачається.

"Проте у холодній південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклона. На Херсонщині та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи!" - зазначила синоптик.

У Києві опадів не передбачається. Вночі +3...+5 градусів, вдень близько +12 градусів.

Потепління в Україні

На фоні холодного минулого тижня, ймовірно, поки потепління в Україні  очікувати не варто. Такої думки і Наталка Діденко. Бо, за даними синоптика, потепліє в Україні лише в другій половині тижня. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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