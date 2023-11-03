Погода буде неоднорідною. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні буде різною, в залежності від регіона. Це стосується як температури повітря, так і опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Дощі пройдуть на півдні (окрім Одеської області), на сході плюс Запоріжжя, Дніпро з районами та східні райони Полтавської області", - розпоаіла вона..
На решті території України опадів не передбачається.
Крім цього, у західних областях буде найтепліше, +14..+19 градусів, на півдні та в Луганській області - +14...+17 градусів, на решті території +11...+14 градусів.
"А ось смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький аж до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9...+11 градусів", - зазначила Діденко.
Водночас в західних областях очікується сильний вітер до штормових поривів, на решті території вітер буде помірнішим, проте часом рвучким.
У Києві 3 листопада очікується суха вітряна помірно тепла погода з температурою повітря +12....+14 градусів.
Впродовж суботи-неділі в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами на заході та півночі.
"Вихідні очікуються теплими, трохи похолоднішає на наступному тижні, проте сильного холоду найближчим часом не видно", - зазначила Діденко.
Щодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.