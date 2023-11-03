Погода буде неоднорідною. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"Дощі пройдуть на півдні (окрім Одеської області), на сході плюс Запоріжжя, Дніпро з районами та східні райони Полтавської області", - розпоаіла вона..

На решті території України опадів не передбачається.

Крім цього, у західних областях буде найтепліше, +14..+19 градусів, на півдні та в Луганській області - +14...+17 градусів, на решті території +11...+14 градусів.

"А ось смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький аж до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9...+11 градусів", - зазначила Діденко.

Водночас в західних областях очікується сильний вітер до штормових поривів, на решті території вітер буде помірнішим, проте часом рвучким.

У Києві 3 листопада очікується суха вітряна помірно тепла погода з температурою повітря +12....+14 градусів.

Погода на вихідних

Впродовж суботи-неділі в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами на заході та півночі.

"Вихідні очікуються теплими, трохи похолоднішає на наступному тижні, проте сильного холоду найближчим часом не видно", - зазначила Діденко.

Погода в листопаді 2023 в Україні

Щодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.