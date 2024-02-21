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Погода буде неоднорідною. Де завтра буде найхолодніше та опади в Україні

Україна, Середа 21 лютого 2024 13:03
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Погода буде неоднорідною. Де завтра буде найхолодніше та опади в Україні Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде дуже відрізнятись, в залежності від регіону. При цьому, цю різницю буде видно не тільки по температурі повітря, а і по опадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"22 лютого в Україні буде неоднорідна погода. Найтепліше буде на заході +7...+11 градусів, найхолодніше на сході, +1...+4 градуси. На решті території протягом дня очікується +4...+8 градусів, в Криму до +10 градусів", - розповіла вона.

Водночас, на фоні вітру з південного заходу, опади очікуються лише в частині регіонів.

"Опади - на півночі, на Харківщині, Луганщині, в навколокарпатських областях. На решті території - без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями", - констатувала синоптик.

У Києві в четвер місцями невеликий дощ, поривчастий південно-західний вітер, протягом дня 22 лютого потепліє до +6...+9 градусів.

Погода в Україні найближчим часом

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 градусів.

"Проте наступний тиждень знову трохи знизить градуси", - констатувала Діденко.

Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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