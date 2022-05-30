Погибших детей в Украине из-за российской агрессии стало больше: новые данные

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали 687 детей. Из них 243 погибли и более 443 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего из-за российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 109, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, вчера в результате артиллерийского обстрела оккупантами с. Миролюбовка Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

Также стало известно, что 26 мая из-за обстрела войсками РФ Лисичанска Луганской области был ранен 16-летний подросток.

Кроме того, 25 мая в результате обстрела с. Студенец Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчика.