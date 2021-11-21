Погибшего в пятницу на Донбассе бойца ССО наградили орденом "За мужество"
Погибший в пятницу на Донбассе боец Сил специальный операций Уберт Мрачковский посмертно получил награду от президента Владимира Зеленского. Глава государства наградил военного орденом "За мужество" второй степени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте Офиса президента.
Кроме того, трое военнослужащих Вооруженных сил получили орден Богдана Хмельницкого третьей степени:
- Василий Катеринчик (старший лейтенант);
- Александр Окусок (майор);
- Виталий Сущенко (подполковник).
Старший сержант Андрей Коваль был награжден орденом "За мужество" третьей степени, а сержант Татьяна Гатаулина была удостоена медали "За военную службу Украине".
Еще четверо военных наградили медалью "Защитнику Отечества":
- Анна Балинская (старший солдат);
- Светлана Орлова (старший солдат);
- Валентин Стогний (полковник);
- Максим Хомяков (мастер-сержант).
Напомним, 33-летний боец ССО Уберт Мрачковский погиб в пятницу под обстрелом пророссийских боевиков. Он получил пулевое ранение.