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Погибшего в пятницу на Донбассе бойца ССО наградили орденом "За мужество"

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Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 15:18
Погибшего в пятницу на Донбассе бойца ССО наградили орденом "За мужество" Фото: президент наградил военных медалями и орденами (фото president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погибший в пятницу на Донбассе боец Сил специальный операций Уберт Мрачковский посмертно получил награду от президента Владимира Зеленского. Глава государства наградил военного орденом "За мужество" второй степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте Офиса президента.

Кроме того, трое военнослужащих Вооруженных сил получили орден Богдана Хмельницкого третьей степени:

  • Василий Катеринчик (старший лейтенант);
  • Александр Окусок (майор);
  • Виталий Сущенко (подполковник).

Старший сержант Андрей Коваль был награжден орденом "За мужество" третьей степени, а сержант Татьяна Гатаулина была удостоена медали "За военную службу Украине".

Еще четверо военных наградили медалью "Защитнику Отечества":

  • Анна Балинская (старший солдат);
  • Светлана Орлова (старший солдат);
  • Валентин Стогний (полковник);
  • Максим Хомяков (мастер-сержант).

Напомним, 33-летний боец ССО Уберт Мрачковский погиб в пятницу под обстрелом пророссийских боевиков. Он получил пулевое ранение.

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