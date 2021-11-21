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Загиблого в п'ятницю на Донбасі бійця ССО нагородили орденом "За мужність"

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 15:18
Загиблого в п'ятницю на Донбасі бійця ССО нагородили орденом "За мужність" Фото: президент нагородив військових медалями та орденами (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Загиблий у п'ятницю на Донбасі боєць Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського. Глава держави нагородив військового орденом "За мужність" другого ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, розміщений на сайті Офісу президента.

Крім того, троє військовослужбовців Збройних сил отримали орден Богдана Хмельницького третього ступеня:

  • Василь Катеринчик (старший лейтенант);
  • Олександр Окусок (майор);
  • Віталій Сущенко (підполковник).

Старший сержант Андрій Коваль був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня, а сержант Тетяна Гатауліна була удостоєна медалі "За військову службі Україні".

Ще четверо військових нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни":

  • Анна Балінська (старший солдат);
  • Світлана Орлова (старший солдат);
  • Валентин Стогній (полковник);
  • Максим Хомяков (майстер-сержант).

Нагадаємо, 33-річний боєць ССО Уберт Мрачковський загинув у п'ятницю під обстрілом проросійських бойовиків. Він отримав кульове поранення.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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