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Погиб украинский военкор Алексей Чубашев

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Киев, Пятница 10 июня 2022 23:36
Погиб украинский военкор Алексей Чубашев Погиб украинский военкорр Алексей Чубашев (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Макарука.

В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, являлся автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.

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