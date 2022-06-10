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Загинув український воєнкор Олексій Чубашев

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 23:36
Загинув український воєнкор Олексій Чубашев Загинув український воєнкорр Олексій Чубашев (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

У війні з російськими окупантами загинув відомий український військовий журналіст Олексій Чубашев. За яких обставин загинув Чубашев і в якому районі бойових дій, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Макарука.

У 2015 році журналіст почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу РекрутUA. Після звільнення з ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.

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