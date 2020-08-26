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На погашение задолженности по зарплате "Южмашу" выделили 210 млн гривен

Днепр, Среда 26 августа 2020 16:45
На погашение задолженности по зарплате "Южмашу" выделили 210 млн гривен
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На погашение задолженности по заработной плате государственному предприятию "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" выделили 210 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительством принято решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова". Средства государственного бюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам в размере 210 млн грн", - указано в сообщении.

Отмечается, что решение приняли во исполнение закона о внесении изменений в госбюджет-2020, который Верховная рада приняла 14 июля.

Напомним, Верховная рада направила 2,3 млрд гривен в уставный капитал "Южмаша" для погашения долгов: нардепы приняли в целом законопроект №3697 для финансового оздоровления ГП.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.

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