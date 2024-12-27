Погано тримають: понад 600 тисяч дитячих крісел для авто відкликають через брак

Компанія Nuna Baby Essentials оголосила про відкликання 608 786 дитячих автокрісел у США. Виробник повідомив, що сміття може потрапити в зону, де розташований регулятор переднього ременя безпеки, і що це може завадити зубцям механізму регулювання належним чином затиснути ремінь безпеки.

Відкликання стосується кількох моделей Nuna Rava; зокрема моделі з номерами моделей CS-05, CS05101, CS05103, CS05104, CS05105, CS05106, CS05109, CS05110, CS05111, CS05114 та CS05115. Усі крісла, у яких виявили брак, були виготовлені між 16 липня 2016 року та 25 жовтня 2023 року, та мають пластикові ремені безпеки.

На щастя, повідомлень про травми чи загибель через несправні сидіння не надходило. Замість ремонту чи заміни автокрісел самостійно Nuna надасть власникам безкоштовний набір для усунення несправності. Цей набір включає нову накладку для сидіння, інструкції щодо її встановлення та належного очищення зони регулювання ременів безпеки, викрутку для зняття та заміни пластикової кришки та пластикову щітку для чищення зубів регулятора ременів безпеки.

Варто зазначити, що в українських інтернет-магазинах також можна зустріти дитячі автомобільні крісла моделей, які потрапили у відзивну кампанію.