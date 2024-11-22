Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла

Национальная команда Украины встретится со сборной Бельгии в плей-офф за место в Дивизионе A Лиги наций.

В Старом свете сложно найти сборные, с которыми украинские футболисты никогда не пересекались. С подавляющим большинством национальных команд "сине-желтые" разных поколений встречались в квалификационных турнирах к чемпионатам мира и Европы. С некоторыми – только в спаррингах.

До недавнего времени сборных, с которыми Украина никогда не играла, было три. Но летом короткий список с гордыми Гибралтаром и Лихтенштейном покинула сборная Бельгии. С наследниками Поля ван Химста, Жан-Мари Пфаффа и Энцо Шифо "сине-желтые" встретились на чемпионате Европы.

Перед финальным туром группового этапа Евро-2024 у украинцев и бельгийцев было по 3 очка. Теоретически обе команды могла устроить ничья, но только при условии победы одной из сборных в параллельном противостоянии Румынии и Словакии. В конце концов и подопечные Реброва, и "красные дьяволы" прежде всего желали не пропустить.

Тренерский штаб удивил выбором нестандартной схемы из-за потери ряда исполнителей из-за травм. Ожидаемо в старте появились три центрбека и совершенно сенсационно – сразу два форварда. Замысел оказался неплохим, ведь Яремчук и Довбик умело шли в прессинг еще у владений Кастельса.

Дуэт нападающих и первым потревожил голкипера. Яремчук размял того из-за пределов штрафной, а второй пробил рядом со штангой. Перед этим Лукаку не смог переиграть Трубина после передачи Де Брюйне. Позже не попали в створ Теат и тот же Де Брюйне. Судаков же из пределов штрафной пробил в руки Кастельсу перед перерывом.

Сборная Бельгии попыталась закрыть "сине-желтых" на своей половине со стартом второго тайма. Команда Доменико Тедеско пыталась нагружать редуты Украины. Несколько раз уверенно сыграл на линии Трубин, но в большинстве случаев выпады бельгийцев блокировали защитники.

Под занавес же встречи Бельгия прижалась к своим воротам. Однако команда Реброва несколько возможностей вырвать победу не реализовала. Самый реальный момент в добавленное арбитром время упустил Судаков, пробивший с линии штрафной предсказуемо для Кастельса.

Нулевая ничья удовлетворила всех, кроме сборной Украины. Румыны со словаками прогнозируемо расписали ничейный сценарий, а в уникальной ситуации с одинаковым количеством очков для всех команд (по 4) четвертыми лишними стали "сине-желтые". Правда, трое других вылетели уже в 1/8 финала.

Тусклое выступление Бельгии на Евро-2024 стало прологом к Лиге наций. "Красные дьяволы" выглядели совершенно неубедительно и вполне могли закончить соревнования прямым вылетом из Дивизиона A. Фактически спасительной для команды Тедеско стала выездная ничья против сборной Италии (2:2), когда бельгийцы отыгрались в большинстве.

Теперь у "сине-желтых" будут две попытки, чтобы преодолеть бельгийский барьер. Номинально домашний поединок сборной Украины намечен на 20 марта. В свою очередь ответный матч на поле национальной команды Бельгии сыграют 23 марта.