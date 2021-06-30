Не для поїздок. В МОЗ назвали основу мету запровадження COVID-сертифікатів

У оновленого застосунку "Дія" впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисячах українців, які вже отримали дві дози щеплення.

"Всі вакцини, які є в Україні, є безпечними і я рекомендую їх максимально використовувати. Все що зараз робиться - це не для того, щоб хтось на море поїхав. Хоча це так само важливо і ми також хочемо піти якось у відпустку. Ми це робимо не для поїздок, а і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, зокрема, якщо ми восени підемо на локдаун, (сподіваюсь, що цього не буде, але ми маємо думати наперед), тоді ми можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники й відвідувачі будуть провакциновані, наприклад, спортзал", - сказав заступник міністра.

За його словами, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря, щоб не створювати додаткові навантаження на центри вакцинації й мобільні бригади. Видаватись він буде двома мовами - українська та англійська. Там буде міститись вся необхідна інформація. "Це й документ взагалі із 2005 року працює, зараз змінили форму під COVID і його можна використовувати", - заявив Кучер.

Окремо він зазначив, що перші сотні тисяч провакцинованих українців у тестовому режимі зможуть отримати інформацію у застосунку "Дія", який можна використовувати для перетину кордону з ЄС. Для цього головною умовою є те, щоб люди самостійно проконтролювали чи внесли інформацію про їхнє щеплення до бази. Але гарантувати перетин кордону не можуть, адже все будуть вирішувати прикордонники на місцях. Зараз виникають складнощі і з тим, що країни ЄС ще самі не узгодили всі деталі, тож тривають і наші з ними важкі перемовини на рівні декількох міністерств, зокрема і про те, чи вказувати якою саме вакциною було щеплено людину.

Попередньо цей сертифікат буде діяти рік.