Поезда во время жесткого карантина будут курсировать без перебоев, - УЗ

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина в период с 8 по 24 января. Все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров будут соблюдены.

Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

"Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" в этом году дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января усилят карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в январе необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине. Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Также ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.