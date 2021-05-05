Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений
С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений. Такое решение принято после того, как Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня.
"В связи с этим Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печанивка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Билокоровичи, Олевск", - говорится в сообщении.
Добраться до этих станций можно будет такими рейсами:
- №13/14 Киев-Солотвино;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород-Лисичанск;
- №58/57 Ковель-Одесса;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №134/133 Николаев - Рахов;
- №142/141 Львов - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Николаев;
- №743/744 Киев - Львов.
"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - отметили в "Укрзализныце".
Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, перевозчик призвал придерживаться масочного режима в дороге, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий в случае плохого самочувствия.
Напомним, с 5 мая Житомирская область находится в "оранжевой" зоне. В области заработали заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры.
Общественный транспорт работает в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер.
В" красной " зоне карантина пока остались 6 областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.