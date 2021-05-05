Поїзди відсьогодні їздитимуть по всій Україні без обмежень
З 5 травня поїзди по всій Україні курсують без обмежень. Таке рішення прийнято після того, як Житомирська область вийшла із "червоної" зони карантину.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
5 травня, у середу, з 00:01 Житомирська зона - останній регіон із чинними залізничними обмеженнями - виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня.
"У зв'язку із цим Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться в повідомленні.
Дістатися до цих станцій можна буде такими рейсами:
- №13/14 Київ - Солотвино;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №58/57 Ковель - Одеса;
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель - Київ;
- №134/133 Миколаїв - Рахів;
- №142/141 Львів - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Миколаїв;
- №743/744 Київ - Львів.
"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", - наголосили в "Укрзалізниці".
Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів та захиститися від вірусу, перевізник закликав дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей в разі поганого самопочуття.
Нагадаємо, з 5 травня Житомирська область перебуває у "помаранчевій" зоні. В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.
Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.
У "червоній" зоні карантину наразі лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.