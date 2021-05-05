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Поїзди відсьогодні їздитимуть по всій Україні без обмежень

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 11:58
Поїзди відсьогодні їздитимуть по всій Україні без обмежень Фото: поїзди їздять по всій Україні без обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

З 5 травня поїзди по всій Україні курсують без обмежень. Таке рішення прийнято після того, як Житомирська область вийшла із "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

5 травня, у середу, з 00:01 Житомирська зона - останній регіон із чинними залізничними обмеженнями - виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня.

"У зв'язку із цим Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться в повідомленні.

Дістатися до цих станцій можна буде такими рейсами:

  • №13/14 Київ - Солотвино;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №58/57 Ковель - Одеса;
  • №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • №98/97 Ковель - Київ;
  • №134/133 Миколаїв - Рахів;
  • №142/141 Львів - Бахмут;
  • №188/187 Ковель - Миколаїв;
  • №743/744 Київ - Львів.

"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", - наголосили в "Укрзалізниці".

Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів та захиститися від вірусу, перевізник закликав дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей в разі поганого самопочуття.

Нагадаємо, з 5 травня Житомирська область перебуває у "помаранчевій" зоні. В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

У "червоній" зоні карантину наразі лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

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