Поезда не остановят при январском карантине: УЗ напомнила правила

Во время режима усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 по 24 января, поезда продолжат курсировать. Однако в поездах, как и раньше, будут действовать противоэпидемические меры.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В компании напомнили пассажирам, что во время путешествий в поездах необходимо соблюдать обязательный масочный режим, то есть иметь маску или респиратор, а также пользоваться антисептиком.

"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - добавили в УЗ.

Напомним, вчера Кабинет министров решил продлить карантин до конца февраля. Вместе с тем правительство предусмотрело усиление ограничений с 8 января на 16 дней.

Как писало РБК-Украина, правительство решило не останавливать общественный транспорт во время карантина. Воздушное сообщение также не будут запрещать.

Добавим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Количество выздоровевших от COVID-19 снова больше.