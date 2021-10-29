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Поедание лебедей и печать купонов. КНДР вводит нововведения из-за нехватки продуктов

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Северная Корея, Пятница 29 октября 2021 12:26
Поедание лебедей и печать купонов. КНДР вводит нововведения из-за нехватки продуктов Фото: из-за нехватки продовольствия в КНДР вводят поедание лебедей (voakorea.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Северной Корее вынуждены вводить нововведения, чтобы решить экономические проблемы и нехватку продовольствия. В частности, власти приказали ввести купоны на замену наличных и разводить декоративных лебедей в качестве поедания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации СМИ, центральный банк в КНДР печатает денежные купоны (стоимость 1 - доллар) из-за недостатка северокорейских вон.

Указано, что такие купоны в обращении страны уже действуют по крайней мере с августа, отчасти потому, что бумага и чернила для официальной валюты больше не поступают из Китая.

"Нехватка банкнот, возможно, также усилилась репрессиями правительства по использованию иностранной валюты, особенно долларов США и китайского юаня, которые широко использовались ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщили в издании, на этой неделе местные СМИ начали публиковать обращения к людям, в которых пропагандировали проживания мяса черного лебедя "как ценного источника пищи" и заявили, что разведение птиц в промышленных масштабах поможет улучшить жизнь людей.

"Мясо черного лебедя замечательное и имеет лечебное значение", - говорилось в СМИ.

В частности, северокорейский лидер Ким Чен Ын издал приказы, которыми требуется обеспечить безопасность каждого зерна риса и все усилия, направленные на сельское хозяйство.

Также отмечается, что идея разведения декоративных лебедей в качестве поедания появилась в КНДР еще в начале 2019 года, тогда власти приказали школам, фабрикам и предприятиям выращивать птиц, чтобы "повысить самообеспеченность".

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