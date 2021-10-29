ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Поїдання лебедів та друк купонів. КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі

Новость на русском →
Північна Корея, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:26
Поїдання лебедів та друк купонів. КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі Фото: через нестачу продовольства у КНДР вводять поїдання лебедів (voakorea.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Північній Кореї змушені запроваджувати нововведення, аби розв'язати економічні проблеми та нестачу продовольства. Зокрема, влада наказала ввести купони на заміну готівки та розводити декоративних лебедів в якості поїдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією ЗМІ, центральний банк в КНДР друкує грошові купони (один вартістю в долар) через нестачу північнокорейських вон.

Вказано, що такі купони в обігу країни вже діють принаймні з серпня, почасти тому, що папір та чорнило для офіційної валюти більше не надходять із Китаю.

"Нестача банкнот, можливо, також посилилася репресіями уряду щодо використання іноземної валюти, особливо доларів США і китайського юаня, які широко використовувалися раніше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у виданні, цього тижня місцеві ЗМІ почали публікувати звертання до людей, в яких пропагували поживання м'яса чорного лебедя "як цінного джерела їжі" та заявили, що розведення птахів у промислових масштабах допоможе покращити життя людей.

"М'ясо чорного лебедя чудове і має лікувальне значення", - йшлося в ЗМІ.

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин видав накази, якими вимагається забезпечити безпеку кожного зерна рису та всі зусилля, спрямовані на сільське господарство.

Також зазначається, що ідея розведення декоративних лебедів у якості поїдання з'явилася в КНДР ще на початку 2019 року, тоді влада наказала школам, фабрикам та підприємствам вирощувати птахів, аби "підвищити самозабезпеченість".

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Северная Корея
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло