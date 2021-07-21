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Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске поместили в психбольницу с усиленным надзором

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Николаев, Среда 21 июля 2021 17:17
Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске поместили в психбольницу с усиленным надзором Фото: поджигателя "Эпицентра" в Первомайске поместили в психбольницу (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области находится в психбольнице с усиленным режимом надзора. Прокуратура просит суд применить к нему принудительное медицинское лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летнего жителя Первомайска, который обвиняется в поджоге магазина "Эпицентр".

"В настоящее время злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, 2 февраля 2021 года в Первомайске сгорел торговый центр "Эпицентр". Как стало известно, пожар устроил мужчина, который пришел в магазин с топором и напал на охрану. Злоумышленника задержали охранники, двое из них получили травмы.

Как сообщало РБК-Украина, задержанный рассказал правоохранителям, что имел конфликт с директором "Эпицентра". Он специально приехал в Первомайск, чтобы сжечь торговый центр.

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пожар Николаевская область Эпицентр Прокуратура
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