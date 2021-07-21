Палія "Епіцентру" в Первомайську помістили в психлікарню з посиленим наглядом
Палій "Епіцентру" в Первомайську Миколаївській області перебуває в психлікарні з посиленим режимом нагляду. Прокуратура просить суд застосувати до нього примусове медичне лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури.
У відомстві зазначили, що до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 37-річного жителя Первомайська, який звинувачується в підпалі магазину "Епіцентр".
"В цей час зловмисник поміщений в психіатричний заклад з посиленим режимом нагляду", - уточнили в прокуратурі.
Нагадаємо, 2 лютого 2021 року в Первомайську згорів Торговий центр "Епіцентр". Як стало відомо, пожежу влаштував чоловік, який прийшов в магазин з сокирою і напав на охорону. Зловмисника затримали охоронці, двоє з них отримали травми.
Як повідомляло РБК-Україна, затриманий розповів правоохоронцям, що мав конфлікт з директором "Епіцентру". Він спеціально приїхав до Первомайська, щоб спалити Торговий центр.