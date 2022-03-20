Подвиг героев-железнодорожников отметили госнаградами, - Кубраков

По итогам церемонии награждения работников железной дороги, проявивших героизм в течение последних трех недель.

В правительстве отметили тех, кто участвовал в эвакуации населения из зоны боевых действий, обеспечении поставки гуманитарной помощи, оперативном восстановлении и налаживании работы участков, вокзалов и станций, а также путей, путепроводов и сетей электропередач.

Так, государственные награды получили: Белокудря Владимир Валерьевич, Шматько Владимир Николаевич, Овчаренко Владимир Александрович, Мельник Юрий Ярославович, Хинцицкий Владимир Анатольевич, Чуйкин Александр Александрович, Мельников Александр Владимирович, Сорока Сергей Николаевич, Русс Максим Сергеевич, Поясков Владимир Викторович, Мисько Галина Яковлевна, Бережный Владислав Владимирович, Прокопенко Евгений Николаевич, Жук Алина Александровна, Французова Елена Антоновна, Стрельченко Юрий Иванович, Липецкий Дмитрий Леонидович, Могирь Виктор Андреевич, Полтавченко Юрий Анатольевич, Шиш Михаил Анатольевич.

"Сотни, тысячи машинистов, путевиков, вагонщиков, проводников, инженеров, диспетчеров, начальников станций, вокзалов, участков ежедневно на собственном примере показывают, что такое настоящий героизм в определяющие для страны времена", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, благодаря железнодорожникам в марте было эвакуировано более 2,77 млн ​​украинцев, из которых почти 0,4 млн - за границу. В среднем за 1 день войны эвакуируют около 80-100 тысяч пассажиров: женщин, детей, людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

Кроме этого, по железной дороге уже доставлено 27,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.

"И конечно же, не забываем о том, что при блокировке наших портов, именно железная дорога отвечает за украинский экспорт", - добавил глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что правительством было принято решение о перенаправлении 18 млрд из программ Мининфраструктуры на нужды УЗ, которая работает на обеспечение ключевых интересов государства.

"Я благодарю каждого работника "Укрзализныци" за вклад в нашу общую победу. Мы всегда будем помнить о 40 украинских железнодорожниках, которые уже погибли в результате преступных действий оккупанта. Вечная память героям", - написал министр инфраструктуры.