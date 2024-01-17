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"Подумай - потім кажи". Зеленський відреагував на слова Трампа про війну в Україні

Давос, Середа 17 січня 2024 16:15
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"Подумай - потім кажи". Зеленський відреагував на слова Трампа про війну в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський нагадав екс-президенту США Дональду Трампу про необхідність думати, перш ніж щось казати. Так він відповів Трампу на слова про швидке завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за підсумками Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Що сказав Трамп

Глава держави нагадав, що Трамп нещодавно висловив упевненість, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси.

Реакція Зеленського

Зеленський у відповідь задався питанням: що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції - віддати свої території - і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", - додав він.

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори", - наголосив президент.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні.

Зокрема, він неодноразово пропонував нашій владі віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.

При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не схотів визнати його військовим злочинцем.

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