Подтверждено открытие гумкоридоров в 6 городах Сумской области. Направления и график

В Сумской области подтвердили открытие гуманитарных коридоров сегодня, 18 марта. Колонны отправятся из шести городов: Сум, Тростянца, Конотопа, Лебедина, Великой Писаревки и Краснополья.

Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого .

"Сумщина! На 18 марта подтверждено открытие гуманитарных коридоров! Время отправления колонн со всех городов - 9 часов утра (кроме Сум). Место отправления из всех населенных пунктов - традиционное. Площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца)", - рассказал он.

Направления движения гуманитарных коридоров 18 марта:

Тростянец - Полтавская область

Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Эвакуация будет проводиться частично на автобусах и личном транспорте.

Выезд автобусов: от ПТУ в 9:00

Для автомобилей движение по городу на выезд в сторону г. Сумы - ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул Гришина (объездная) - ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Сумы - Полтавская область

Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Выезд автобусами в Сумах: время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах: возле памятника Алеше (р-н школы 2), дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью): БК "Химик"; ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"; "Бильбоу" на пр. Курском; ТЦ "Монуфактура".

Лебедин - Полтавская область

Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтавская область

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка - Полтава

Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтавская область

Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте.

"В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берем! Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей быть не может", - напомнил Живицкий.