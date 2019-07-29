Подтвержденные запасы урана в Украине составляют 270 тысяч тонн

Ресурсная база урановых руд в Украине составляет около 560 тысяч тонн, а подтвержденные запасы - 270 тысяч тонн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя компании "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ), совладельца сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича в эксклюзивном интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Украина несметно богата, наши недра не освоены и даже не разведаны. По расчетным оценкам ученых, запасы полезных ископаемых у нас - это примерно 12-15 трлн долларов. Все это лежит в земле, как в сейфе, и чтобы этим воспользоваться, необходима инфраструктура и стратегия", - рассказал Буткевич.

По его словам, АЭСУ также получила возможность добывать и другие полезные ископаемые, необходимые для производства ядерного топлива.

"Я верю, что будущее Украины - это ядерная энергетика. Наша компания приобрела на аукционах лицензии на целый ряд месторождений в Украине. Это цирконий, бериллий, титан, уран, графит… Мы хотим обеспечить полный цикл добычи полезных ископаемых для ядерной энергетики", - отметил Буткевич.

Также, соучредитель АЭСУ отметил ухудшение системы производства составляющих ядерного топлива.

"Добыча урана за последние несколько лет упала с 1200 тонн до 600 тонн в год. При том, что потребности Украины сегодня составляют около 2500 тонн урана в год. Падение производства продолжается, зависимость от импорта растет. Нужно привлекать крупные инвестиции для добычи, а государственное предприятие это сделать не может", - заявил Буткевич.

Напомним, в 2017 АЭСУ получила лицензии на разработку четырех урановых месторождений на территории Украины. В планах компании построить промышленный комплекс по добыче и переработке урановых руд. Ожидаемый объем добычи - 150-200 тонн урана в год.