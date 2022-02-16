Подтверждением Дня Единения должен стать нацфорум Единства, - "УДАР"

"Празднование Дня Единения - это положительный сигнал всему миру. Но успех стране принесут не столько сигналы, сколько реальные поступки, которые действительно объединяют. "УДАР Виталия Кличко" на съезде предложил созыв Национального форума единства Украины. Цель Форума - не только продемонстрировать обществу и всему миру единство Украины и консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны, но и согласовать первоочередные действия в предотвращении угрозы вторжения РФ и защите страны", - заявил Палатный.

По его словам, форум должен также прийти к согласию насчет границ возможных компромиссов и "красных линий", которые нельзя пересекать даже под внешним давлением. В частности, относительно выполнения Минских соглашений.

Палатный предложил обсудить на Форуме предложенный "УДАРом" Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" и призвал власть и оппозицию прекратить политические войны в трудное для страны время.

"Мы призываем власть и оппозицию на время российской угрозы отложить в сторону политические войны ради интересов Украины. Предлагаем мораторий на любую критику действий Верховного главнокомандующего в период наибольшей угрозы и мораторий на борьбу за власть с политическими оппонентами. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину. Сейчас важно быть едиными. Потому что мы сильны, когда вместе. И только с сильными считается мир", - заявил заместитель председателя партии.