Подтопленные дома и поваленные деревья. Ивано-Франковск накрыла непогода

В Ивано-Франковске прошел мощный ливень с сильным ветром. На улице Любачевского дождь подтопил дома частного сектора. На улицах Мира и Калушское шоссе спасатели откачивали воду из десяти гаражных помещений.

Также бойцы ГСЧС помогали убрать поваленные деревья с дорог в Ивано-Франковске, Коломые и Городенке.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 22 спасателей и 6 спецавтомобилей.

Фото: ливень затопил Ивано-Франковск (facebook.com/dsns.if)