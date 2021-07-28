Подтопления, оползень, утечка газа: Италию накрыл ливень

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ANSA .

Улицы города залило водой, много домов местных затопило, пострадали десятки автомобилей.

В муниципалитете Бриенно произошел оползень, который вызвал утечку газа. 50 человек из-за подтопления оказались заблокированными в своих домах и нуждались в помощи спасателей.

Местные власти называют огромными материальные убытки от стихии.

Фото: Италию накрыл ливень

Непроездной была дорога Via Regina между Черноббио и Мольтразио, участок между Бриенно и Колоньо, дорога возле Ларио и участок пути 71 возле Лаглио, где произошел оползень. Закрыта также провинциальная дорога Ардженьо-Скиньяно, проблемный проезд также на участке между Нессо и Леццено.