Подсчет голосов на довыборах в Раду на 87 округе разблокирован, - "Слуга народа"

Народные депутаты от "Слуги Народа" приехали на 87 избирательный округ в Ивано-Франковской области, чтобы разобраться в причинах затягивания подсчета голосов на довыборах. Со вчерашнего дня подсчет был заблокирован из-за остановки работы окружной избирательной комиссии.

Во время митинга избирателей в поддержку Василия Вирастюка народные депутаты от "Слуги народа" заверили, что будут отстаивать выбор жителей округа и защищать честные результаты голосования.

Напомним, согласно результатом 67% обработанных протоколов участковых, на довыборах лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Сам Вирастюк заявил, что его команда готова к пересчету голосов. Впрочем, по его мнению, это невыгодно оппонентам.

"Они знают, что с их стороны есть фальсификации и вброс. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс прошел открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса", - отметил Вирастюк.

Как писало РБК-Украина, в день выборов в "Слуге народа" заявили о многочисленных зафиксированных наблюдателями нарушениях на участках.