Підрахунок голосів на довиборах в Раду на 87 окрузі розблоковано, - "Слуга народу"

Народні депутати від "Слуги Народу" приїхали на 87 виборчий округ в Івано-Франківській області, щоб розібратися у причинах затягування підрахунку голосів на довиборах. Відучора підрахунок був заблокований через зупинку роботи окружної виборчої комісії.

Під час мітингу виборців на підтримку Василя Вірастюка народні депутати від "Слуги народу" запевнили, що будуть відстоювати вибір мешканців округу та захищати чесні результати голосування.

Нагадаємо, за результатом 67% опрацьованих дільничних протоколів, на довиборах лідирує кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Сам Вірастюк заявив, що його команда готова до перерахунку голосів. Втім, на його думку, це невигідно опонентам.

"Вони знають, що з їхнього боку є фальсифікації і вкидування. Тому повірте, ми хочемо, щоб цей процес пройшов відкрито та чесно, не втручаючись в роботу комісії, яка повинна спокійно та оперативно перерахувати всі голоси", - наголосив Вірастюк.

Як писало РБК-Україна, у день виборів у "Слузі народу" заявили про численні зафіксовані спостерігачами порушення на дільницях.