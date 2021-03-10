Подрыв трех военных на Донбассе: начальника инженерной службы подозревают в халатности

Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей в рамках расследования подрыва трех военных на Донбассе в феврале. Его подозревают в халатности в несении воинской службы.

По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и оградить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял меры по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов. Это и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.

Бывший начальний инженерной службы подозревается по ч.3 статьи 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.