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Подрыв трех военных на Донбассе: начальника инженерной службы подозревают в халатности

Новина українською → Донбасс, Среда 10 марта 2021 19:33
Подрыв трех военных на Донбассе: начальника инженерной службы подозревают в халатности Фото: минное поле на Донбассе (gp.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей в рамках расследования подрыва трех военных на Донбассе в феврале. Его подозревают в халатности в несении воинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и оградить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял меры по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов. Это и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.

Бывший начальний инженерной службы подозревается по ч.3 статьи 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 14 февраля на Донбассе произошел подрыв троих бойцов - капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения). Тогда президент Зеленский отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

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