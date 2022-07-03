Подрыв российского катера под Мариуполем: новые подробности

Появились подробности подрыва российского катера под Мариуполем: погибли три моряка из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, известно о трех погибших моряках.