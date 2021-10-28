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Подростки теперь могут удалять свои фото из результатов поиска Google

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Четверг 28 октября 2021 10:42
Подростки теперь могут удалять свои фото из результатов поиска Google Фото: Google разрешил подросткам удалять свои фото из результатов поиска (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Google позволил подросткам удалять свои фото из результатов поиска. Такое нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

"В соответствии с новой политикой любой человек моложе 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображение из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов", - объяснили в компании.

Отмечается, что для удаления изображения Google попросит сообщить некоторые личные данные несовершеннолетнего - имя и возраст, а также предоставить URL-адреса фотографий, которые нужно удалить и условия поиска, по которым снимки появляются в поисковой выдаче.

Важно отметить, что удаление изображения из результатов поиска Google не удаляет его из интернета.

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